Anfeindungen, Übergriffe: So schäbig und verbissen war Wahlkampf in Sachsen noch nie

Die Radiowerbung ("Diesmal schießen wir zuerst") gibt hörspielartig den Dialog eines Ehepaares wieder. Am Tag der Vereidigung der neuen AfD-Regierung in Sachsen macht das Paar Jagd auf deren Anhänger und Unterstützer. Es fallen Schüsse, gibt Tote. Am Ende des Spots ertönt der Satz: "Bevor es zu spät ist: Wählen Sie Die Partei."

Darf man in Wahlwerbespots zum Erschießen von AfD-Wählern auffordern und solche Gewalttätigkeiten verharmlosen? Um zu verhindern, dass der Wahlwerbe-Spot "Die Machtergreifung" von "Die Partei" ausgestrahlt wird, zog der Mitteldeutsche Rundfunk in dieser Woche bis vors Sächsische Oberverwaltungsgericht.

Frank Richter (64, SPD) fühlt sich als Christ und Mensch beleidigt von einigen Wahlplakaten. © Bildmontage: Arvid Müller, Eric Münch

"Dieses Plakat stößt alle Christen vor den Kopf. Es verletzt ihre Gefühle, ist peinlich und vergiftet den Wahlkampf", wettert der Landtagsabgeordnete Frank Richter (64, SPD). Der Theologe und Bürgerrechtler ist ehrlich entgeistert, welche Untiefen der Wahlkampf 2024 erreicht hat.



Das Corpus Delicti: ein Plakat der Satirebewegung "Die Partei". Es zeigt eine Fotomontage, die Michael Kretschmer als einen ans Kreuz gefesselten Menschen darstellt. Der bildhafte Bezug zu Jesus Christus ist offensichtlich.

Im Bildhintergrund sind CDU- und AfD-Politiker zu sehen, die teils Beifall klatschen. "Bevor es zu spät ist: Die Partei Sachsen" steht darunter. Die Wahl der 'Partei' wird so auf eine Stufe mit der Rettung des Erlösers gestellt.

Richter: "So sehr ich die Politik der AfD ablehne und in der CDU und in Michael Kretschmer politische Kontrahenten erkenne, so sehr bitte ich, dieses Plakat abzunehmen. Michael Kretschmer ist kein Erlöser und die abgebildeten Politiker sind keine Mörder."