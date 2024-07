Comeback nach brutaler Attacke: SPD-Mann Matthias Ecke plakatiert wieder

Dresden - Anfang Mai wurde der Europaabgeordnete Matthias Ecke (41, SPD) beim Plakatieren in Dresden-Striesen brutal angegriffen und im Gesicht verletzt. Eine OP war notwendig, die Folgen der Attacke noch lange zu sehen. Jetzt, knapp drei Monate und eine erfolgreiche Wiederwahl später, feierte Ecke sein Comeback auf der Straße. TAG24 durfte exklusiv dabei sein.

Matthias Ecke (41, SPD) ist wieder für seine Partei auf der Straße. Am Samstag ging es über die Münchner, Nöthnitzer und Zeunerstraße rund um den TU Campus. © Eric Münch

Angst hat Matthias Ecke an diesem Samstag nicht, als er um 13 Uhr in der Südvorstadt sein Plakatier-Comeback startet. Viel mehr freut er sich, seinen Parteikollegen wertvolle Unterstützung im Wahlkampf liefern zu können.

"Es fühlt sich alles wie immer an. Ich bin zuversichtlich, habe Lust drauf. Wir sind dieses Mal auch ein paar mehr Leute, es ist am Tag, die Umstände sind besser. Kämen wir aber wieder in eine komische Situation, würde ich versuchen zu deeskalieren."

Doch auch in der Nacht würde der 41-Jährige wieder plakatieren. "Ich bin erst um 0 Uhr heimgekommen, sonst hätte ich meine Parteikollegen schon in der vergangenen Nacht unterstützt", so Ecke weiter. Auch Striesen wäre "kein Ding".

Allgemein ist die Stimmung innerhalb der SPD optimistisch. Um die 2000 Plakate sollen in der Stadt verteilt werden und dabei helfen, dass die Partei am Ende doch mehr als die jüngst in Umfragen prognostizierten sieben Prozent bei der Landtagswahl holt.