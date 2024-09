Nach Sechs-Stunden-Gespräch: Wie geht es in Sachsen mit CDU, BSW und SPD weiter?

Dresden - Nach einem ersten Treffen zu dritt haben CDU , das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die SPD als potenzielle Partner einer neuen Koalition in Sachsen weitere Gespräche vereinbart.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) muss die wohl schwierigste Koalition seiner Laufbahn schmieden. © Norbert Neumann

Von Sondierungen oder Koalitionsverhandlungen ist noch nicht die Rede.

Vertreter der drei Parteien hatten für die erste gemeinsame Zusammenkunft in dieser Konstellation jeweils fünf Vertreter entsandt. Nach übereinstimmenden Angaben aus Verhandlungskreisen dauerte das Treffen sechs Stunden.

In Sachsen will sich am 1. Oktober der neue Landtag konstituieren.

Von diesem Termin an haben die möglichen Koalitionspartner vier Monate lang Zeit, ein Bündnis zu schmieden und den Ministerpräsidenten durch den Landtag wählen zu lassen.