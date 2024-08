Grenzt das schon an Personenkult? Polit-Promis mischen Sachsens Wahlkampf auf

So viel Polit-Prominenz in Sachsen war nie: Auf den letzten Metern vor der Wahl bieten die Parteien alles auf, was im Polit-Panoptikum Rang und Namen hat.

Von Thomas Staudt

Dresden - So viel Polit-Prominenz in Sachsen war nie: Auf den letzten Metern vor der Landtagswahl am Sonntag bieten die Parteien alles auf, was im Polit-Panoptikum Rang und Namen hat. Ein Blick auf den Personenkult im sächsischen Wahlkampf-Finale.

Mandelförmige Augen, Brauen wie Sicheln: Sahra Wagenknecht (55, BSW) kam am Mittwoch in Dresden eine knappe Stunde nach Veranstaltungsbeginn auf die Bühne des Schloßplatzes. Ein Auftritt wie von einem Rockstar. © Steffen Füssel Dresden, Schloßplatz, 33 Grad. Sahra Wagenknecht (55, BSW) ist an diesem Mittwochnachmittag überall. Als Schriftzug oder mit ihrem ikonischen Konterfei auf den Plakaten. Dann endlich tritt sie auf die Bühne, in Shorts und weißem Top. Waren die rund 2000 Zuschauer bisher "artig", werden sie nun laut. Fehlt nur noch, dass die Menge anfängt, "Sahra! Sahra!" zu skandieren.

Wagenknecht ist bei Weitem nicht die einzige Bundespolitikerin, die sich aktiv in den sächsischen Landtagswahlkampf einschaltet. Dieser Tage geben sich ihre "Kollegen" aus Berlin und den Bundesländern geradezu die Klinke in die Hand. Landtagswahl Sachsen 2024 Wahlkampf in sozialen Medien: Warum die AfD auf TikTok alle anderen Parteien abhängt Im Kampf um Wählerstimmen leisteten am Montag bereits der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz (68) und CSU-Chef Markus Söder (57) Schützenhilfe für den sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (49). Für die SPD ist neben Kanzler Scholz (66) auch Arbeitsminister Hubertus Heil (51), für die Linken Gregor Gysi (76) unterwegs.

Geht es dabei noch um Inhalte?

Die Unions-Granden Friedrich Merz (68), Michael Kretschmer (49) und Markus Söder (57, v.l.) blieben am Montag ausdrücklich nicht unter sich. Sie machten in Dresden Wahlkampf. © DPA/Robert Michael

Einer fehlt: Jörg Urban (60), Alice Weidel (45) und Tino Chrupalla (49, v.l.) von der AfD am Dienstag in Bautzen. Maximilian Krah (47) dagegen hat Auftrittsverbot. © DPA/Robert Michael

"Ohne uns würde ihnen doch was fehlen": Gregor Gysi (76, Linke) machte am Montag in Chemnitz Wahlkampf. © imago/HärtelPRESS