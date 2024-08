Hat die Sachsen-FDP was gegen sozial Schwache? Neues Wahlplakat wirft Fragen auf

Dresden - Kann man den so bringen? Mit neuen Großplakaten versuchen die Liberalen der FDP Sachsen knapp vier Wochen vor der Landtagswahl Bürger von einer Stimme für ihre Partei zu überzeugen. An sich nichts Ungewöhnliches, wäre der darauf befindliche Slogan nicht prädestiniert dafür, in den kommenden Tagen und Wochen hitzige Diskussionen auszulösen.