In Sachsen und Thüringen: AfD bei dieser Bevölkerungsgruppe besonders beliebt!

Der Sächsische AfD-Chef Jörg Urban (60) holte mit seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen 30,6 Prozent. © Kay Nietfeld/dpa

Bei den Landtagswahlen fiel ihr Stimmenanteil unter Arbeitnehmern mit 45 Prozent in Sachsen und 49 Prozent in Thüringen besonders hoch aus, heißt es in einem Bericht des Mercator Forums Migration und Demokratie an der TU.

CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) seien in den beiden Freistaaten sehr häufig von älteren Jahrgängen (60 plus) gewählt worden. Die AfD habe in dieser Alterskohorte deutlich schlechtere Ergebnisse als in den mittleren und jüngeren Altersgruppen erzielt.

Die Linken haben in beiden Ländern vor allem in den Jahrgängen ab 60 starke Stimmenverluste hinnehmen müssen, heißt es. "In diesen Wählergruppen hat offensichtlich ein besonders großer Teil ihrer ehemaligen Wählerschaft der Partei den Rücken gekehrt." Die Grünen hingegen verloren hauptsächlich in der Alterstruppe der 18- bis 24-Jährigen Stimmenanteile - im Vergleich zur Landtagswahl 2019 mehr als die Hälfte.

Für Sachsen konstatiert die Analyse zudem, dass die Wahlergebnisse der AfD umso stärker ausfallen, je ländlicher und damit dünner besiedelt eine Gemeinde ist und je weiter die Gemeinde von den Bevölkerungszentren des Landes entfernt liegt.