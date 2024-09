Keine Brandmauern! So will Poltergeist Berger im Landtag die Politik aufmischen

Sehr nachdenklich, aber auch kämpferisch verkündete Grimmas OB Matthias Berger (56) am Freitagmittag seinen Wechsel nach Dresden. © Frank Schmidt

"Eine Wahl ist kein Spaß: Die Leute haben mich mehrheitlich gewählt und haben mir einen Auftrag gegeben - und der heißt: Veränderung", erklärte der Kommunalpolitiker am heutigen Freitag in Grimma. Zum 1. Oktober werde er das Rathaus verlassen und in den Landtag wechseln.

Was war letztlich ausschlaggebend, von der Mulde an die Elbe zu wechseln? Er habe keine Lust mehr, für die schlechte Politik in Bund und Land als Kommunalpolitiker den Kopf hinhalten zu müssen, sagte Berger und nannte als Beispiel den Zwang, Kita-Gebühren erhöhen zu müssen. Die finanzielle Situation in Sachsens Kommunen und Landkreisen bezeichnete der Rathauschef als katastrophal.

Die eingestürzte Carolabrücke vor der Staatskanzlei in Dresden sei für ihn exemplarisch für die verfehlte Politik.

"Draußen verrottet die Infrastruktur und drinnen in der Staatskanzlei da wird diskutiert, ob wir in Zukunft nicht sechs stellvertretende Vize-Landtagspräsidenten haben, damit im Prinzip jede Fraktion einen hat, der das Anderthalbfache verdient, plus Fahrer und Auto... Da schüttelt der Bürger mit dem Kopf", so Berger.