Landtagswahl in Chemnitz: Wahllokale geschlossen, Auszählungen beginnen

Chemnitz - Am heutigen Sonntag ist Wahltag! Rund 190.000 Einwohner konnten bis 18 Uhr ihre Stimme im Rahmen der Landtagswahl Sachsen 2024 abgeben. Nun sind die Wahllokale geschlossen - die Stimmenauszählungen beginnen.

Die ersten Stimmen werden nun ausgezählt. © Ralph Kunz

Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei etwa 46 Prozent (Urnenwahl). Zum Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl 2019 lag die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei etwa 44 Prozent.

Die Briefwahlbeteiligung in Chemnitz liegt in diesem Jahr bei circa 26 Prozent. Laut Rathaus hatten 2019 nur 19 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl in Anspruch genommen.

Wie die Stadt mitteilt, liegt die Briefwahlbeteiligung in Chemnitz in diesem Jahr bei 26 Prozent. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Landtagswahl 2019. Damals waren es nur 19 Prozent Briefwähler.

Für den 65-jährigen Chemnitzer Uwe Neumann ist Wählen eine Bürgerpflicht. Er setzte seine beiden Kreuze bereits am Vormittag in der Grundschule Weststraße.