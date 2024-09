Landtagswahl in Sachsen: So hat Chemnitz abgestimmt

In Chemnitz wurden nach 18 Uhr die ersten Stimmen ausgezählt. Ergebnis: Die CDU dominiert, gefolgt von der AfD. © Ralph Kunz

Fakt ist: In Chemnitz dominieren bei den Listenstimmen CDU und AfD. Insgesamt liegt die CDU einige Prozentpunkte vor der AfD. Das BSW ist in Chemnitz drittstärkste Kraft, die SPD viertstärkste. Alle anderen Parteien liegen unter fünf Prozent.

Im Wahlkreis 9 Chemnitz 1 gewann Peter Patt mit 36,33 Prozent das Direktstimmen-Duell gegen AfD-Kandidaten Lars Franke (27,98) Prozent. Alexander Dierks (36, CDU) setzte sich im Wahlkreis 10 Chemnitz 2 mit 36,73 Prozent durch. Ines Saborowski (57, CDU) mit 38,21 Prozent im Wahlkreis 11 Chemnitz 3.

Heißt im Klartext: Damit gehen alle Direktstimmen in Chemnitz an CDU-Kandidaten.

Positiv: In Chemnitz waren deutlich mehr Bürger wählen als bei der Landtagswahl 2019. Damals lag die Wahlbeteiligung bei etwa 66 Prozent, nun bei knapp 73 Prozent.

Auch haben in Chemnitz mehr Menschen per Brief gewählt. Die Briefwahlbeteiligung liegt in diesem Jahr bei circa 26 Prozent.

Laut Rathaus hatten 2019 nur 19 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl in Anspruch genommen.