Landtagswahl Sachsen: Diese Politiker setzen alles auf eine Karte

Dresden - Am 1. September wird in Sachsen über die Zusammensetzung des neuen Landtages abgestimmt. Der Wahlkampf hat längst begonnen. Um die neuen Mandate kämpfen Hunderte Kandidaten verschiedenster Parteien.

Sören Voigt (52) stellt sich bereits das dritte Mal im Vogtland zur Wahl ohne die politische Zukunftsversicherung eines (vorderen) Listenplatzes. "Ich mache das aus Überzeugung. Ich möchte, dass sich die Mehrheit der Wähler in meinem Wahlkreis für mich entscheidet und ich mit diesen Stimmen das klare Mandat bekomme, für die Menschen meiner Heimat im Parlament zu sprechen", sagt der Christdemokrat.

Der Vize-Fraktionsvorsitzende der CDU entschied sich nach Rücksprache mit seiner Familie für diesen kompromisslosen Weg. "Ich werde bis zum 1. September 18 Uhr dafür kämpfen, dass ich wieder in den Landtag einziehe", kündigt er zielstrebig und zugleich demütig an.

Was denkt er über Parteifreunde, die nur über die Landesliste Bestätigung suchen? Voigt: "Ich habe volles Verständnis für jeden von ihnen. Aber sorry, das ist nicht mein Weg. Ich will persönlich überzeugen."

Die CDU schickt insgesamt 14 Kandidaten in Rennen, die nur direkt antreten und keinen Platz auf der Landesliste haben.