MP Kretschmer teilt bei Wahlforum gegen Grüne aus: "Ideologische Scheuklappen!"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) diskutierte am Donnerstagabend beim Wahlforum mit Justizministerin Katja Meier (44, Grüne). © Robert Michael/dpa

"Bei den Grünen geht es nicht darum, was vernünftig ist, was ökonomisch richtig ist. Es geht nur ums Parteiprogramm", sagte er am Donnerstagabend in Dresden bei einer Debatte der Spitzendkandidaten zur Landtagswahl am 1. September.

Die Energiewende, wie sie jetzt betrieben werde, sei gescheitert, man müsse sie neu auflegen.

"Wir werden das auch hinkriegen, aber wir müssen alle ideologischen Scheuklappen wegnehmen", sagte Kretschmer. Man müsse auch über Atomkraft und heimisches Gas sprechen.

Katja Meier (44), Spitzenkandidatin der Grünen und aktuell Justizministerin, widersprach Kretschmer. Die Energiewende sei nicht gescheitert.

CDU und SPD hätten allerdings nur den Ausstieg aus Atomkraft und Kohle geplant, nicht aber den Einstieg in die erneuerbaren Energien. Genau das hätten die Grünen aber im Bund und in Sachsen getan.