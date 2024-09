Neue Sitzordnung: Stühlerücken im sächsischen Landtag!

Dresden - Stühlerücken? Das muss so!

Am Freitag wurde der Plenarsaal des Landtags für die konstituierende Sitzung am Dienstag umgebaut. © Steffen Füssel

Am Freitag wurde im Landtag die seit voriger Woche feststehende, neue Sitzordnung physisch umgesetzt, heißt: im Plenarsaal wurden Stühle umplatziert.

In der konstituierenden Vollversammlung am Dienst logieren die Fraktionen von links nach rechts so: Linke, BSW, AfD, SPD, Grüne und CDU.

Der einzige Freie Wähler, Matthias Berger (55), füllt in der letzten Reihe die Lücke zwischen CDU und Bündnisgrünen.