So läuft die Landtagswahl in Chemnitz: Erste Zahlen zur Wahlbeteiligung

Ein Chemnitzer Wahllokal befindet sich in der Grundschule Reichenbrand. © Maik Börner

Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei etwa 46 Prozent (Urnenwahl). Zum Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl 2019 lag die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei etwa 44 Prozent.

Die Briefwahlbeteiligung in Chemnitz liegt in diesem Jahr bei circa 26 Prozent. Laut Rathaus hatten 2019 nur 19 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl in Anspruch genommen.

Wie die Stadt mitteilt, liegt die Briefwahlbeteiligung in Chemnitz in diesem Jahr bei 26 Prozent. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Landtagswahl 2019. Damals waren es nur 19 Prozent Briefwähler.

Bis 18 Uhr gibt es noch die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben und mitzuentscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren in Sachsen regieren soll.

Für den 65-jährigen Chemnitzer Uwe Neumann ist Wählen eine Bürgerpflicht. Er setzte seine beiden Kreuze bereits am Vormittag in der Grundschule Weststraße.