Kretschmer nach Wahlfinale in Sachsen erleichtert: "Stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen"

Dresden - Erleichterung bei der CDU, kein blaues Wunder für die AfD, Jubelstimmung bei der SPD und Spannung bis zum Schluss - ein Wahlfinale der Emotionen! Schon kurz nach Schließung der Wahllokale war absehbar: Die CDU kann die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen. Die Überraschung lieferte die SPD. Mit solch einem Abschneiden haben viele selbst in der eigenen Partei nicht gerechnet. TAG24 berichtet außerdem > hier im Liveticker .

Grund zur Freude bei der CDU, die knapp die Wahl in Sachsen gewann. © Holm Helis

Nach den ersten Hochrechnungen lag die CDU mit einem wirklich hauchdünnen Vorsprung vor der AfD. Und der schrumpfte im Laufe des Abends weiter. Doch bis zum Schluss sah es so aus, als habe die AfD im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren zwar zulegen können, aber die Mehrheit tatsächlich knapp verfehlt.



Drittstärkste Kraft wurde aus dem Stand, wie vielfach prognostiziert, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit einem knapp zweistelligen Ergebnis, gefolgt von SPD und Grünen, die beide einstellig blieben.

Die Linke wiederum verfehlte die 5-Prozent-Hürde zwar, wird mit zwei Direktmandaten aber dennoch in den Landtag einziehen.

In einer ersten Reaktion sagte CDU-Landes-Chef und Spitzenkandidat Michael Kretschmer (49), man habe allen Grund zum Feiern. Er kam mit Ehefrau Annett Hoffmann zur Wahlbeobachtungsparty der CDU in den Landtag.

"Wir stehen mit diesem Ergebnis bereit, weiter Verantwortung für dieses Land zu übernehmen", sagte er mit Nachdruck. Aber die Strapazen des Wahlkampfs standen ihm ins Gesicht geschrieben.

Am Sonntag waren rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte in Sachsen in 60 Wahlkreisen zur Landtagswahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war hoch. Sie lag bei etwa 74 Prozent, 2019 waren es noch 65 Prozent.