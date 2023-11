21.11.2023 18:13 SPD legt Weichen für Landtagswahl und kämpft gegen Wahlumfragen

Von Thomas Staudt

Dresden - Die sächsische SPD will am Samstag auf ihrem Landesparteitag in Neukieritzsch (Leipziger Land) die Weichen für die Landtagswahl 2024 stellen. Will am Samstag Spitzenkandidatin der sächsischen SPD für die Landtagswahl 2024 werden: die amtierende Gesundheitsministerin Petra Köpping (65). © DPA/Robert Michael Als Spitzenkandidatin empfiehlt sich Sozialministerin Petra Köpping (65). "Die Themen, um die es geht, liegen auf der Hand: Migration und Integration, Fach- und Arbeitskräftemangel, gerade auch in den Schulen sowie im Gesundheitsbereich und der Pflege", sagte sie am Montag in Dresden. Die 142 Delegierten entscheiden auch über das "Regierungsprogramm", also das Wahlprogramm für das nächste Jahr. Landtagswahl Sachsen 2024 SPD-Spitzenkandidatin Köpping zum Wahlkampf in Sachsen: "Machen uns große Sorgen!" Als Gast ist der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil (45) dabei. Nach der jüngsten Wahlumfrage des Instituts Wahlkreisprognose käme die SPD in Sachsen aktuell auf sechs Prozent, bei der Landtagswahl 2019 waren es noch 7,7 Prozent.

Titelfoto: DPA/Robert Michael