Taktisches Wählen rettet Grüne und Linke in Sachsen - aber: "Unguter Wettbewerbs-Eingriff"

Leipzig - Dank der gewonnenen Wahlkreise in Leipzig und Dresden konnten sich die Linke und die Grünen jeweils zwei Sitze im sächsischen Landtag sichern. Hinter diesem kleinen "Erfolg" steckt vor allem der "Taktisch wählen"-Aufruf des Vereins Campact . "MDR Exakt" hat sich das Projekt genauer angeschaut.

Nam Duy Nguyen (28, Linke) hat es nach wochenlangem Wahlkampf zum ersten Mal in den sächsischen Landtag geschafft. © Ralf Seegers

Vor der Landtagswahl hatte Campact im Rahmen einer groß angelegten Social-Media-Kampagne zur Stimmabgabe für die Leipziger Juliane Nagel (45, Linke), Nam Duy Nguyen (28, Linke), Claudia Maicher (46, Grüne) sowie für den Dresdner Thomas Löser (52, Grüne) aufgerufen.

Das Ziel: Die Abgeordneten sollten trotz der schlechten Ergebnisse ihrer Parteien per Grundmandatsklausel in den Landtag einziehen und damit die Sperrminorität der AfD verhindern. Und genauso ist es am Wahlsonntag tatsächlich gekommen.

Wie Campact-Mitbegründer Felix Kolb erklärt, habe man sich kurz nach der Europawahl für die Kampagne entschieden: Es seien unzählige Nachrichten von hilflosen Wählerinnen und Wählern aus den beiden sächsischen Metropolen bei ihm eingetrudelt. Die zentrale Frage: Wie kann man die AfD ausbremsen, ohne der CDU seine Stimme geben zu müssen? Campact bot diesen Menschen also eine progressive Alternative.

Laut dem Politikwissenschaftler Oliver Lembcke handelt es sich bei der Kampagne um "klassischen Lobbyismus" - aber mit dem zivilgesellschaftlichen Gedanken "zur Stärkung der Demokratie".



Nach eigenen Angaben finanziert sich die Organisation durch Spenden, wodurch sie inzwischen über ein Budget von rund 15 Millionen Euro verfügen soll. Jeweils 25.000 Euro davon sollte den vier oben genannten Politikern für ihren Wahlkampf zur Verfügung gestellt werden - doch nicht jeder hat das Geld angenommen. Und auch die Meinungen zur "Strategisch wählen"-Kampagne gehen teils weit auseinander.