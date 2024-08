20.08.2024 08:15 4.932 Umfrage zur Wahl in Sachsen: AfD verliert an Zustimmung, BSW zieht kräftig an

In einer Forsa-Umfrage kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen am 1. September steuert das Bündnis Sahra Wagenknecht auf einen großen Erfolg zu.

Von Annika Rank

Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa