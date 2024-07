Vor der Landtagswahl: Wagenknecht flirtet mit Sachsens CDU

Dresden - Die Ex-Linke Sahra Wagenknecht (54, BSW ) setzt nach den Landtagswahlen in Sachsen auf die Kooperationsbereitschaft der CDU .

"In erster Linie geht es da um inhaltliche Punkte: Wir brauchen einen Neubeginn in der Bildungspolitik, weniger Bürokratie, mehr öffentliche Sicherheit", erklärte Wagenknecht.

Es spreche einiges dafür, dass die CDU mit ihrem Bündnis zusammenarbeiten wolle, sagte sie in einem Interview der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Umfragen zufolge könnte das BSW in Sachsen bei der Wahl am 1. September drittstärkste Kraft hinter CDU und AfD werden und so die politischen Kräfteverhältnisse im Freistaat verschieben.