Wahlbetrug bei Landtagswahl in Sachsen: 100 Dresdner Stimmzettel betroffen!

Dresden - Die Dresdner Polizei ermittelt nach der Landtagswahl in Sachsen wegen des Verdachts der Wahlfälschung!

Die Stadt selbst hatte den Vorfall am gestrigen Montagnachmittag der Polizei gemeldet. Laut aktuellen Informationen sollen rund 100 Stimmzettel betroffen sein.

Wie die Ermittler am Dienstagmorgen bekannt gaben, wurden bei der Briefwahlauszählung in mindestens zwei Dresdner Wahlkreisen manipulierte Stimmzettel entdeckt.

Wahlleiter Markus Blocher (55) erklärte am Montag: "Dieser Verdacht ist uns in Bezug auf die Wahlbezirke 36011 und 36012 bekannt geworden. Im Rahmen der Wahlprüfung am Donnerstag, 5. September 2024, wird diesem konkreten Verdacht nachgegangen."

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und zwei der manipulierten Stimmzettel gesichert.