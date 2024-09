Wahlfälschung: Hat dieser Kandidat der "Freien Sachsen" Briefwahlscheine manipuliert?

Michael S. (44) steht im Verdacht, Briefwahl-Stimmzettel manipuliert zu haben. © Freie Sachsen

Schnell geriet der Langebrücker Kandidat der Partei Michael S. (44) in Verdacht, da dort besonders viele Briefwahlscheine manipuliert wurden. Nun durchsuchte die "Soko Rex" sein Zuhause und fand mögliche Beweismittel.

Mit Freude verkündeten die "Freien Sachsen" den Einzug von Michael S. in den Langebrücker Ortschaftsrat am 9. Juni 2024. Doch dabei ging es nicht mit rechten Dingen zu.

"Bei der Kommunalwahl in Dresden wurden insgesamt 154 Stimmzettel der Briefwahl in zwei Wahlkreisen in Dresden-Langebrück zugunsten der Partei 'Freie Sachsen' manipuliert", sagt Patrick Pintaske (40), Sprecher der Dresdner Generalstaatsanwaltschaft.

"Bei der Briefwahl zum Sächsischen Landtag wurden insgesamt 126 Stimmzettel zugunsten der Partei 'Freie Sachsen' verändert. Davon waren 111 Stimmzettel in Dresdner Wahlkreisen und 14 Stimmzettel in zwei Wahlbezirken in Radeberg sowie ein Stimmzettel im Wahlbezirk Dohna betroffen", so Pintaske.