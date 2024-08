Wahlkampf in sozialen Medien: Warum die AfD auf TikTok alle anderen Parteien abhängt

Dresden - Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen läuft der politische Wettstreit in den sozialen Netzwerken auf Hochtouren. Ob Facebook, X oder TikTok - fast überall hat die AfD die Nase vorn.

Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (60) möchte Ministerpräsident werden und bespielt dafür intensiv die sozialen Medien. Auf TikTok hat die Partei mit Abstand die meisten Fans. © Montage: Jan Woitas/dpa

Soziale Medien seien ein selbstverständlicher Bestandteil des Wahlkampfarsenals geworden, meint Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig.

Was auffällt: Vor allem die AfD bespielt die Plattformen intensiv. "Die AfD ist traditionell sehr stark in den sozialen Medien, auch weil sie an den etablierten journalistischen Medien vorbeikommuniziert", erklärt Hoffmann.

Weil sie zudem ein sehr spannungsreiches Verhältnis zu den meisten Medien habe, verlasse sie sich sehr stark auf diese Plattformen.



Die AfD sei online vermutlich die erfolgreichste Partei in Deutschland, glaubt der Kommunikationsexperte. Sie war auf vielen Plattformen die erste aktive Partei und hat auf fast allen Kanälen - außer X - die meisten Follower.