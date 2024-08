Wen soll ich denn wählen? Das sagen Sachsens Parteien zu den brennendsten Themen!

Die Gründe sind unterschiedlich. Am Informationsdefizit soll der Urnengang am Sonntag jedenfalls nicht scheitern.

AfD: In strukturschwachen Gebieten sollen Gesundheitszentren und mobile Praxen den Status quo verbessern. Den Investitionsstau will die Partei ab-, das Medizinstudium ausbauen. Dafür soll bei anderen Studiengängen gekürzt werden.

CDU: Höhere Landarztquote, Quoten für Zahnärzte sowie Apotheker. Die Partei steht für mehr Plätze in der Tages- und Kurzzeitpflege, Mitsprache bei der Krankenhausreform und Förderung der Arzneimittelproduktion in Mitteldeutschland.

BSW: Das BSW will eine bürgernahe Polizei mit mehr psychologischen Kenntnissen, Zulagen für Beamte und bessere Aufstiegs-Chancen. Die Ausländerkriminalität soll bekämpft, Intensivtäter abgeschoben, unkontrollierte Migration gestoppt werden. Asylanträge sollen an den EU-Außengrenzen verlagert werden. Wer gegen geltendes Recht verstößt, muss gehen.

Was muss sich in Sachsens Bildungslandschaft ändern? © dpa/picture alliance/Harald Tittel

CDU: Ein gesicherter Betreuungsplatz bis zum Ende der Grundschulzeit steht auf der Agenda, außerdem ein kostenloses letztes Kita-Jahr und "eine ganzheitliche pädagogische Diagnostik" zwei Jahre vor Schuleintritt. Zudem mehr Berufsorientierung an Schulen und einen einfacheren Hochschulzugang.

AfD: Die Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll als verbindliche Blaupause schon in der frühkindlichen Bildung vermittelt werden. In Kitas sollen maximal 10 Prozent nicht deutschsprachige Kinder betreut werden. Das Schul- und Kitaessen soll mit der AfD kostenlos, die Abiturstandards erhöht werden.

BSW: Fordert verbindliche Sprachtests schon vor der Kita, längeres gemeinsames Lernen der Schüler und klarer definierte Aufnahmekriterien für Gymnasien. Das Lehramtsstudium will die Partei grundlegend reformieren, es soll ein duales Studium werden.

SPD: Ein Ausbau der Praxisberatung an Gymnasien, weniger "verschulte" Lehrpläne, IT-Personal und mehr Assistenzpersonal für Schulen stehen auf der Agenda. Klares Nein zu Schulschließungen und ein Ja zu 450 Stellen mehr für Hochschulen.

Grüne: Die Partei will in Kitas Logopäden, Ergotherapeuten und Theaterpädagogen standardmäßig beschäftigen, an Schulen lebens- und berufspraktische Aspekte stärken, Berufs- und Studienorientierung gleichwertig vermitteln. Und: digitale Bildung für alle durch Sprechstunden etwa in Stadtteilzentren.

Linke: Die Partei will den Betreuungsschlüssel in Kitas verbessern, Kita-Beiträge abschaffen und ein kostenloses Mittagessen (auch an Schulen) einführen.

Die Gemeinschaftsschule soll Standard, Schulnoten und Hausaufgaben sollen abgeschafft, IT-Administratoren an Schulen eingestellt werden.