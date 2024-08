Wer sitzt aktuell im Sächsischen Landtag? So wurde 2019 gewählt

Weitere Infos zu diesem Thema gibt es hier: Landtagswahl in Sachsen .

Am 1. September 2024 findet in Sachsen die nächste Landtagswahl statt. Wie der aktuelle Sächsische Landtag aussieht bzw. wie die Wahlergebnisse 2019 ausfielen, hat TAG24 kurz zusammengefasst.

In diesem Gebäude in Dresden sitzt der Sächsische Landtag. © Robert Michael/dpa

Seit der Wiedervereinigung Deutschlands fanden in Sachsen sieben Landtagswahlen statt, wobei der erste Sächsische Landtag am 14. Oktober 1990 gewählt wurde.

Der aktuelle Landtag in Sachsen, welcher seinen Sitz im Zentrum der Landeshauptstadt Dresden hat, wurde zuletzt am 1. September 2019 gewählt.

Der seit dem 13. Dezember 2017 amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer (geb. 1975, CDU) wurde anschließend in der 4. Sitzung des siebten Sächsischen Landtags am 20. Dezember 2019 von den 119 stimmberechtigten Abgeordneten erneut in dieses Amt gewählt.

Nun ist es wieder so weit. Nach Ablauf der fünfjährigen Wahlperiode steht die mittlerweile achte Landtagswahl in Sachsen bevor. Die Einwohner und Einwohnerinnen können dadurch mit beeinflussen, wer in den nächsten fünf Jahren die politischen Geschicke des Landes bestimmt.