31.08.2024 21:42 Clueso: Wählen gehen und nicht in Extreme abdriften

In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt - in Umfragen liegt die AfD vorn. Kurz vor der Wahl meldet sich der Thüringer Sänger Clueso zu Wort.

Erfurt - Kurz vor der Landtagswahl in seiner Heimat Thüringen ruft Sänger Clueso (44) zum Wählen auf und spricht sich gegen radikale Kräfte aus. "Geht bitte wählen", schreibt Sänger Clueso (44) auf Instagram. © Gerald Matzka/dpa "Lasst uns wieder zusammenkommen, und nicht in die Extreme abdriften. Ich möchte nicht in einem Land aufwachen, in dem die Radikalen regieren", schrieb der Musiker ("Gewinner", "Flugmodus") bei Instagram. (Rechtschreibung und Grammatik wie im Instragram-Post) Der demokratische Staat sei eine Errungenschaft, für die es sich zu kämpfen lohne. Er biete die Basis für ein großes Miteinander, so der 44-Jährige weiter. "Geht bitte wählen und meldet euch damit zu Wort." Der Erfurter Clueso machte zuletzt etwa als Sänger des offiziellen Olympia-Songs für das deutsche Team von sich reden. Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählte. Umfragen zufolge könnte die vom Verfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD die stärkste Kraft im Parlament werden.

Titelfoto: Gerald Matzka/dpa