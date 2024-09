Möglicher AfD-Landtagspräsident? DAS signalisieren die Parteispitzen!

Erfurt - Drei Tage nach der Landtagswahl in Thüringen haben die Spitzen von CDU , BSW , Linke und SPD signalisiert, dass sie keinen AfD-Kandidaten zum Landtagspräsidenten wählen werden.

Bei der Landtagswahl in Thüringen wurde die AfD stärkste Kraft, damit hätte sie nach den Regeln des Landtags das Vorschlagsrecht für das Amt des Parlamentspräsidenten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Parlamentspräsident sei der Hüter der Demokratie, sagte CDU-Chef Mario Voigt (47) in Erfurt. "Das können doch nicht Leute machen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das verbietet doch der gesunde Menschenverstand." ^Das Thema werde in der neuen Fraktion besprochen und er rechne mit einem einheitlichen Bild in dieser Frage.

Bei der Landtagswahl in Thüringen wurde die AfD stärkste Kraft, damit hätte sie nach den Regeln des Landtags das Vorschlagsrecht für das Amt des Parlamentspräsidenten.

Sollte ein AfD-Kandidat bei der Wahl ein- oder zweimal scheitern, können nach juristischer Einschätzung der Landtagsverwaltung auch andere Fraktionen Kandidaten vorschlagen. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf (48) sagte, man müsse schnell in Gespräche dazu eintreten. Man habe die Frage in der Fraktion und im Landesvorstand diskutiert, aber noch kein endgültiges Votum gefasst.