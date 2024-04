Es sind über 800! Wie kriminelle Banden die Sicherheit Europas bedrohen

Der am Freitag in Den Haag vorgestellte Europol-Report zu schwerkriminellen Netzwerkaktivitäten offenbart besorgniserregende Entwicklungen, 821 kriminelle Netzwerke und über 25.000 Mitglieder.

Vertreter von Europol haben am Freitag einen Report zu den über 800 gefährlichsten Banden Europas präsentiert. © Hatim Kaghat/BELGA/dpa

Während der Drogenhandel nach wie vor ein florierendes Geschäftsmodell für die Banden darstellt, drängen sie auch immer mehr in andere Bereiche vor.

Andere Vergehen, die den Banden vorgeworfen werden, seien Betrug, Einbrüche aber auch Menschenhandel.

Außerdem werden durch gezielte Investitionen in beispielsweise Hotelanlagen oder Immobilien mutmaßlich illegal erwirtschaftete Profite in die legale Geschäftswelt infiltriert, was aus Sicht von Europol eine schwerwiegende Bedrohung darstellt.

Die kriminellen Netzwerke setzen zudem auch auf Expertise aus eigenen Reihen. Ressourcen beziehen sie nicht mehr nur aus fragwürdigen Geschäften, sondern auch aus der Mitarbeit fähiger Experten mit spezifischen Kenntnissen oder Dienstleister der für kriminelle Aktivitäten nötigen Infrastruktur (z. B. für Internetkriminalität).

Besonders multinational agierende Drogenmafias in Belgien oder den Niederlanden besorgen die Behörden.