Reparaturverbot für alte Autos? Das sagt die EU wirklich

Einige Fahrzeughalter befürchten nun ihren Wagen bald verschrotten zu müssen. Doch was ist dran an diesen Behauptungen?

Der Vorschlag der EU-Kommission soll helfen, besser entscheiden zu können, ab wann man von einem Altfahrzeug spricht. Altfahrzeug bedeutet in diesem Fall, dass das Auto aufgrund verschiedenster Mängel nicht mehr zugelassen werden und ordnungsgerecht entsorgt werden muss.

Die fachgerechte Entsorgung bei Autos ist besonders wichtig, da sie noch viele Wertstoffe wie Kupfer, aber auch umweltschädliche Substanzen wie das Frostschutzmittel enthalten. Wer sein Fahrzeug nicht bei einem anerkannten Demontagebetrieb abgibt, dem drohen Bußgelder.

Was als Altauto gilt und was nicht, ist momentan nicht gut geregelt. Deshalb kommt es immer wieder zum Export von "Gebrauchtwagen", die eigentlich schon eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit sind.

Genau das soll in Zukunft mit der neuen Verordnung verhindert werden. Die EU will also kein Reparaturverbot, ganz im Gegenteil: Die Behörde will Reparatur und Recycling von Kraftfahrzeugen fördern.

Beschlossen ist allerdings noch gar nichts. Der Vorschlag kann noch abgeändert werden und erst dann wird über den fertigen Entwurf bestimmt.