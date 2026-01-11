Alles nur Panikmache? Ansturm auf Krisenkurse nach Blackout in Berlin

Berlin/München - Ein Zelt im Wohnzimmer - gegen die Kälte: Das ist ein Tipp der Experten vom Medizinischen Katastrophen-Hilfswerk Deutschland (MHW) in München für Krisenfälle wie den Stromausfall in Berlin .

Bei dem großflächigen Stromausfall im Südwesten von Berlin mussten etwa 100.000 Menschen tagelang ohne Strom und Heizung ausharren. © Christophe Gateau/dpa

Nach dem tagelangen Blackout in der Hauptstadt erlebt der Verein einen Ansturm wie nie zuvor. "Seit einigen Tagen erreichen uns Hunderte Nachrichten aus dem gesamten Bundesgebiet", sagte Matthias Fischer, Sprecher und Kursleiter beim MHW, der Deutschen Presse-Agentur.

Gefragt werde nach Kochen ohne Strom, Notbevorratung, Batterielösungen - vor allem aber nach den in Bayern kostenlosen MHW-Krisenkursen, für die es bundesweit kein vergleichbares Angebot gebe.

"Am meisten interessiert, wann der nächste Kurs stattfindet", sagte Fischer. Man prüfe Möglichkeiten, das Kursangebot auszubauen, und arbeite auch an einem Online-Angebot.

Ziel sei es, dass solche Kurse bundesweit angeboten würden, eventuell gemeinsam mit anderen Organisationen. Die Bevölkerung müsse resilient werden, widerstandsfähig gegen Krisen und Katastrophen. Es sei auch Aufgabe der Politik, hier ein Angebot zu schaffen.

Die Lösungen, die der Verein vermittelt, sind einfach und praxisnah: Ein Zelt, ein Campingkocher, eine Taschenlampe zum Kurbeln - die Ausstattung für den Campingurlaub kann bei einem Blackout auch im Hochhaus mitten in der Großstadt eine gute Überlebenshilfe sein.