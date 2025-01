Mehr als 70 Tote nach Angriff auf voll belegtes Krankenhaus in Afrika!

Dieses Satellitenfoto zeigt das Saudi Teaching Maternal Hospital (m.) in El Fascher, Sudan am Samstag, 25. Januar 2025. © Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/dpa

Zum Zeitpunkt des Angriffs sei das Hospital in El Fascher voll belegt gewesen, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus (59), auf der Plattform X mit. Bei den Opfern handle es sich um Patienten und deren Begleiter. Wegen heftiger Bombardierungen sei die Gesundheitsversorgung in der Region bereits stark eingeschränkt gewesen, schrieb Tedros weiter.

Bei der saudischen Einrichtung handelte es sich laut dem WHO-Chef um das "einzige noch funktionsfähige Krankenhaus in El Fascher". Es habe Dienstleistungen in den Bereichen Gynäkologie, Geburtshilfe, Innere Medizin, Chirurgie und Pädiatrie angeboten und ein Zentrum für Ernährungsstabilisierung gehabt.

Eine weitere Gesundheitseinrichtung in El Malha in Nord-Darfur sei am Vortag ebenfalls angegriffen worden, so Tedros. Dadurch sei die medizinische Grundversorgung der Einwohner und Vertriebenen unterbrochen worden.

"Wir fordern weiterhin die Einstellung aller Angriffe auf die Gesundheitsversorgung im Sudan und die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs zur raschen Wiederherstellung der beschädigten Einrichtungen", schrieb der WHO-Chef. Vor allem brauchten die Menschen im Sudan Frieden, betonte er. "Frieden ist die beste Medizin."