Nach "Nazi-Deutschland-Vergleich": BBC suspendiert TV-Legende und holt sie dann zurück!

Zunächst verbal am Freitag wurde ihm dann vorläufig die Moderation des beliebten Fußball-Formats "Match of the Day" entzogen, das Lineker seit 24 Jahren als Frontman moderiert.

Swansea-Fans hält am Wochenende ein Banner zur Unterstützung Linekers hoch! © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Diese Maßnahme kam offenbar in der Belegschaft nicht gut an. Die Sendung "Match of the Day", die in UK einen ähnlichen Stellenwert genießt wie in Deutschland die Sportschau, musste am Wochenende ohne Moderation, Spieler-Interviews oder Expertenstimmen gesendet werden.

Linekers Kollegen hatten sich mit der TV-Legende solidarisiert. Andere Sendungen mussten ganz und gar ersatzlos ausfallen.

Selbst BBC-Generaldirektor Tim Davie haderte mit diesem Schritt: "Gary ist ein hervorragender TV-Journalist. Erfolg bedeutet für mich, dass Gary wieder auf Sendung geht", gab der früher selbst konservative Politiker zum Besten.

Doch warum dann überhaupt die Absetzung Linekers? Der öffentliche Druck der britischen Regierung war offenbar so groß, dass der BBC keine andere Möglichkeit blieb.

Am heutigen Montag folgte die Rolle rückwärts und das Ende der Seifenoper: Die BBC verkündet, dass Lineker am kommenden Wochenende zurückkehrt.

Der TV-Moderator zeigte sich erleichtert: "Nach ein paar unwirklichen Tagen bin ich sehr froh, dass wir einen Weg gefunden haben, diese Situation zu überwinden. Ich möchte Ihnen allen für die unglaubliche Unterstützung danken, insbesondere meinen Kollegen von BBC Sport für die bemerkenswerte Solidaritätsbekundung."