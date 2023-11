Erdogan in Deutschland: Höheres Polizeiaufgebot als angenommen

Berlin - Rund 2800 Polizisten, umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Absperrungen haben den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (69) am Freitag in Berlin begleitet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) begrüßte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue. © Michael Kappeler/dpa

Die Polizei konnte die Zahl ihrer Einsatzkräfte durch Unterstützung aus anderen Bundesländern noch mal deutlich gegenüber der zuvor genannten Zahl von 1500 Polizisten erhöhen. Für Erdogan gilt wie für einige andere internationale Staatschefs Sicherheitsstufe 1.

Seit dem frühen Freitagmorgen wurden größere Gebiete rund um das Kanzleramt, das Schloss Bellevue als Amtssitz des Bundespräsidenten sowie die türkische Botschaft am Tiergarten abgesperrt. Zutritt erhielten nur Anwohner mit Ausweis. Demonstrationen waren dort verboten, ebenso das Abstellen von Autos.

Erdogan landete am frühen Nachmittag auf dem Berliner Flughafen. Auf gesperrten Straßen fuhr sein Konvoi mit Polizeibegleitung über die Autobahn bis Schöneberg und dann auf der Dominicusstraße und Martin-Luther-Straße Richtung Großer Stern und Schloss Bellevue.

An manchen Stellen standen Menschen und winkten der Autokolonne zu oder klatschten, Autofahrer hupten. Auf einem Balkon in der Dominicusstraße warteten mehrere Frauen in Decke gehüllt, bis der Konvoi vorbeifuhr.

Am Nachmittag traf Erdogan Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und anschließend Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD). Die Abreise war für den Abend geplant.