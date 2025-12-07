Putins geheime Tochter in Paris aufgespürt: Das hat sie zur Politik ihres Vaters zu sagen

Paris (Frankreich) - Luiza Rozova (23) gilt als Putins geheime Tochter . Nun wurde sie Paris aufgespürt. Was hält sie von der Politik ihres Vaters?

Luiza Ruzova wurde von einem ukrainischen Journalisten auf der Straße angesprochen. © Screenshot: TSN

Schon länger wird über die junge Frau spekuliert, die dem Kreml-Chef so ähnlich sieht und in einer kleinen Kunstgalerie in Paris arbeiten soll.

Nun hat der ukrainische Journalist Dmitri Swjatnenko Luiza Rozova nach einer Ausstellungseröffnung angesprochen, ein entsprechendes Video wurde vom ukrainischen Sender TSN ausgestrahlt.

Luiza Rozova war die Situation offenbar unangenehm. Sie habe keine Erlaubnis für Filmaufnahmen erteilt, sagt Putins mutmaßliche Tochter und versucht ihr Gesicht hinter einem Schal zu verbergen. "Nun ja, Kiew ist momentan ohne Strom. Und in diesem Moment ertönt eine Luftschutzsirene. Auch dafür haben wir keine Genehmigung erteilt", entgegnete der Journalist.

"Was hältst du von der Politik deines Vaters? Unterstützt du ihn?", wird die junge Frau gefragt. "Was hat das mit mir zu tun?", entgegnet sie ihm. "Unterstützen Sie ihn?", will der Journalist wissen.

"Nun, das ist dein Vater. Das Mindeste, was du tun kannst, ist, ihn jetzt anzurufen und zu sagen: 'Papa, hör auf, Kiew zu beschießen!'", fordert er sie auf. "Probier es doch", ruft ihr der Journalist zu. Wahlweise könne sie auch nach Kiew oder Pokrowsk fahren, um bei der Luftabwehr zu helfen.

"Was habe ich damit zu tun?", murmelt Putins mutmaßliche Tochter immer wieder vor sich hin. Sie versucht mit ihren Begleitern den Ort so schnell wie möglich zu verlassen.