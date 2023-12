Hamas plante offenbar Anschlag in Deutschland: Festnahmen in Berlin!

Berlin - Die palästinensische Terrorgruppe Hamas hat offenbar Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland geplant. Diese sollen nun von Sicherheitsbehörden verhindert worden sein.

In Berlin und den Niederlanden wurden vier mutmaßliche Hamas-Terroristen festgenommen. © Swen Pförtner/dpa

Nach Informationen der ARD wurden am Mittwoch vier Männer, die der Hamas angehören sollen, in Berlin und in den Niederlanden festgenommen.

Die mutmaßlichen Terroristen sollen im Begriff gewesen sein, in einem Erddepot versteckte Waffen nach Berlin zu bringen. Konkrete Pläne für einen Anschlag gab es den Angaben nach aber noch nicht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Generalbundesanwaltschaft übernommen.



Drei der vier Festnahmen soll es laut ARD in Berlin gegeben haben. Dabei waren den Angaben nach die GSG9 und die Bundespolizei beteiligt. Aktuell finden es weitere Durchsuchungen in der Hauptstadt statt, darunter fünf Wohnungen und ein Restaurant.

Der vierte Terrorverdächtige wurde in den Niederlanden festgenommen und soll nun nach Deutschland überführt werden. Über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.