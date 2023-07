IS-Terrorunterstützer verurteilt: Diese Strafe erwartet ihn

Berlin - Das Berliner Kammergericht hat am Dienstag sein Urteil im Fall eines syrischen IS-Anhängers (32) gefällt. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Das Gericht kam dem geforderten Urteil der Verteidigung des IS-Anhängers (32) nicht nach. © Boris Roessler/dpa

Das Berliner Kammergericht hielt die Urteilsfindung am 11. Juli ab. Der Staatsschutzsenat befand den 32-Jährigen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig.

Mit dem Urteil folgten die Richter dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 32-Jährige bleibt nach Gerichtsangaben in Untersuchungshaft. Er war nach den Ermittlungen 2015 über die Türkei nach Deutschland ausgereist und wurde 2022 festgenommen.

Nach Überzeugung des Gerichts schloss er sich im Jahr 2014 der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) an. Ab diesem Jahr habe der IS gezielt Angehörige eines Stammes angegriffen und gefoltert.

Nach Überzeugung des Gerichts war der 32-Jährige für den IS an Straßenkontrollpunkten tätig. Dabei habe er einen von ihm kontrollierten Mann festgenommen und mehrfach brutal gefoltert.