Terror-Anschlag auf Synagoge? 16-Jähriger wegen Chat-Nachrichten festgenommen

In Österreich wurde ein Jugendlicher, der in einem Chat von einem geplanten Terroranschlag geschrieben hat, in Haft genommen.

Steyr - Ein Jugendlicher ist in Österreich wegen Chatnachrichten zu einem möglichen Terroranschlag festgenommen worden. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest. Der 16-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1 Der 16-Jährige habe darin seine Bereitschaft bekundet, eine nicht näher definierte Synagoge in Wien anzugreifen, wie der Chef der Staatsschutzbehörde DSN, Omar Haijawi-Pirchner, am Montag mitteilte. Ein konkreter Tatplan oder Termin sei dabei nicht geäußert worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft im oberösterreichischen Steyr der Deutschen Presse-Agentur. Bislang lägen keine Informationen über weitere Verdächtige oder eine Terror-Gruppierung vor. Laut Haijawi-Pirchner hatte sich der Jugendliche aus dem Bundesland Oberösterreich jedoch bereits Geld beschafft, um an eine Waffe zu gelangen. Terror Festnahme wegen Terrorverdachts: Frau soll al-Nusra-Front und IS angehört haben Der 16-jährige Österreicher mit familiären Wurzeln in der Türkei wurde in Untersuchungshaft genommen. Im November 2020 hatte ein islamistischer Attentäter in einem beliebten Wiener Ausgehviertel in der Nähe einer Synagoge vier Menschen erschossen. 20 Menschen wurden verletzt. Der Täter wurde in der Anschlagsnacht von der Polizei getötet. Vier seiner Helfer wurden zu teils lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Titelfoto: 123rf/spitzi1