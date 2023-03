Vizepräsidentin Kamala Harris erzählt Story aus ihrer Kindheit und handelt sich Shitstorm ein

"Ich bin damit aufgewachsen, etwas über Ökologie zu lernen - und einige von uns, die in dieser Zeit geboren wurden, wissen, was ich meine - und wir sprachen darüber im Zusammenhang mit der Erhaltung", sagte Harris.

Bei einer Diskussion über Klimapolitik wollte Harris am Montag in Colorado eine Anekdote aus ihrer Kindheit mit einbringen.

Auch die konservative Kandidatin für den Kongress 2022 in New Hampshire, Karoline Leavitt, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Ihr Kommunikationsteam wäre gut beraten, sie weit, weit weg von einer Kamera und einem Mikrofon zu halten. Für immer", sagte sie laut New York Post.

Weitere Politiker machten darauf aufmerksam, dass Harris' Kindheitsgeschichte nicht neu sei: Sie soll bereits in ihrem 2010 erschienenen Buch "Smart on Crime" sowie in ihrem 2019 veröffentlichten Buch "The Truths We Hold: An American Journey" zur Erwähnung gekommen sein.

Die Sprecherin der Vizepräsidenten hat bislang keine Stellungnahme geäußert.