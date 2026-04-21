Unfall mit E-Scooter! Armin Laschet wohl schwer verletzt
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Düsseldorf/Berlin - CDU-Politiker Armin Laschet (65) soll einen Unfall mit einem E-Scooter gebaut und sich dabei schwer verletzt haben.
Laut dem Westfälischen Anzeiger soll der 65-Jährige bei dem Vorfall auf die Schulter gestürzt und sich diese dabei gebrochen haben.
Eine offizielle Bestätigung des Unfalls durch sein Büro im Bundestag steht aktuell noch aus.
Bekannt ist: Der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU nutzt den E-Scooter regelmäßig, um den Verkehr in Berlin zu umgehen und schnell zum Bundestag zu kommen.
Mehr hier in Kürze bei TAG24.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa