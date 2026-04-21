Unfall mit E-Scooter! Armin Laschet wohl schwer verletzt

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CDU-Politiker Armin Laschet soll mit einem E-Scooter verunfallt sein und sich dabei schwer verletzt haben.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf/Berlin - CDU-Politiker Armin Laschet (65) soll einen Unfall mit einem E-Scooter gebaut und sich dabei schwer verletzt haben.

Armin Laschet (65, CDU) soll mit einem E-Scooter einen Unfall gebaut und sich dabei schwer an der Schulter verletzt haben.
Armin Laschet (65, CDU) soll mit einem E-Scooter einen Unfall gebaut und sich dabei schwer an der Schulter verletzt haben.  © Hannes P. Albert/dpa

Laut dem Westfälischen Anzeiger soll der 65-Jährige bei dem Vorfall auf die Schulter gestürzt und sich diese dabei gebrochen haben.

Eine offizielle Bestätigung des Unfalls durch sein Büro im Bundestag steht aktuell noch aus.

Bekannt ist: Der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU nutzt den E-Scooter regelmäßig, um den Verkehr in Berlin zu umgehen und schnell zum Bundestag zu kommen.

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Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa

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