Geht Bodo Ramelow in Rente? Linke-Politiker wird deutlich

Erfurt - Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat sich Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow (69, Linke ) zum Thema Älterwerden und seiner Zukunft geäußert.

Bodo Ramelow (69, Linke) plant, sich in den kommenden Jahren aus der aktiven Politik zurückzuziehen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Manchmal denke ich, ich bin wie das sprichwörtliche alte Zirkuspferd.... Aber irgendwann ist Schluss." Er habe sich für die aktive Politik ein zeitliches Limit gesetzt – noch drei Jahre bis zum Ende der Legislaturperiode. Für eine weitere Amtszeit im Bundestag werde er definitiv nicht kandidieren.

Wichtig sei ihm, fit zu bleiben. Er und seine Frau hätten sich E-Bikes zugelegt, aber es gehe auch zu Fuß mit Hündin Lilo um die Bleilochtalsperre, wo das Ehepaar ein Ferienhaus hat.

"Wenn Leute verblüfft sind, dass ich 70 bin, dann freut mich das", räumte er ein. Er lerne immer noch dazu, auch von jungen Leuten. Die Linke habe schließlich die jüngste Fraktion im Bundestag. "Die digitale Welt von Instagram und TikTok übernehmen die Jungen in meinem Büro. Accounts bei X, Bluesky und Facebook bediene ich."

Er könne sich auch vorstellen, in Zukunft bei Tarifkonflikten als Schlichter zu agieren – Erfahrungen bei Lokführern, Lufthansa-Bodenpersonal oder der BVG Berlin habe er bereits.