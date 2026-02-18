So kontert Palmer die Kritik nach Özdemirs Hochzeit

Tübingen - Tübingens OB Boris Palmer (53, parteilos) sieht sich nach der nächtlichen Trauung von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60, Grüne) und Flavia Zaka Kritik ausgesetzt.

Die Hochzeit fand am 14. Februar kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus statt. Durchgeführt wurde die Eheschließung von Boris Palmer. © Alwin Maigler/Team Cem Özdemir /dpa

Es seien einige Beschwerden über die Uhrzeit der Eheschließung eingegangen, sagte Palmer auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch sei er gefragt worden, wie viel das den Steuerzahler gekostet habe. Nichts, sagte der Oberbürgermeister.

Es gibt demnach keine Vorschrift, die Uhrzeiten von Trauungen regelt. "Das ist genau meine Sorge: Wenn genügend Leute sich darüber beschweren, dass jemand um Mitternacht heiratet und wissen wollen, warum das möglich ist, erfindet jemand eine Vorschrift, die es unmöglich macht", sagte Tübingens OB. So laufe der Aufbau von Bürokratie sehr oft.

"Da ich einen Schlüssel zu allen Räumen im Rathaus habe, muss mir niemand aufmachen, wenn ich ins Rathaus gehe. Was durchaus auch mal um Mitternacht passiert, um Akten zu studieren oder nach Hause mitzunehmen", betonte Palmer.

Er habe alle Beschwerdebriefe beantwortet. "Eben, dass es keine Mehrkosten gab, weil nur ich da war und ich niemals Überstunden aufschreibe. Dass jeder das machen kann, wenn er einen Standesbeamten findet, der bereit ist, nachts zu arbeiten."