Peinlicher Fehler im Wehrpflicht-Gesetz: Pistorius räumt Panne ein

Berlin - Nach tagelangem Hin und Her über Ostern hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (66) eine schwerwiegende Panne beim neuen Wehrdienstgesetz eingeräumt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (66) hat einen gravierenden Fehler beim neuen Wehrdienstgesetz durchgehen lassen. © Peter Kneffel/dpa

Entgegen früherer Aussagen des Ministeriums müssen deutsche Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren doch eine Genehmigung beantragen, wenn sie sich länger als drei Monate im Ausland aufhalten wollen.

Noch kurz zuvor war betont worden, diese Genehmigung gelte automatisch als erteilt.

Laut "Bild" stellte sich jedoch heraus: Eine entsprechende Ausnahmeregelung existiert bislang gar nicht.

Aus dem Ministerium hieß es lediglich, man arbeite mit Hochdruck daran – es fehle nur noch eine Unterschrift.

Damit wird deutlich: Die ursprünglich kommunizierte Regelung war fehlerhaft, das Ministerium muss den Vorgang nun als gravierende Panne einräumen.