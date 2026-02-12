Ja-Wort im Wahlkampf: Boris Palmer traut Cem Özdemir in Tübingen

Stuttgart - Wenige Wochen vor der Landtagswahl will Grünen -Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) seine Partnerin Flavia Zaka heiraten - und das mitten im kalten Winter.

Boris Palmer (53) wird Cem Özdemir (60, Grüne) trauen. © Bernd Weißbrod/dpa

Medienberichten zufolge soll die Hochzeit am Samstag, dem Valentinstag, stattfinden. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53, parteilos), der das Paar als Standesbeamter in Tübingen trauen wird, findet den Termin nicht unüblich.

Die Termine im Tübinger Standesamt für den kommenden Samstag seien seit langer Zeit ausgebucht, schrieb Palmer in einem Post auf Facebook.

"Viele Paare nehmen den Winter in Kauf, um am Tag der Liebe zu heiraten." Dafür mache man in Tübingen das Rathaus sogar am Wochenende auf, so Palmer.

Eine Sprecherin des Paares hatte am Mittwoch entsprechende Medienberichte über die geplante Hochzeit des Grünen-Spitzenkandidaten mit seiner Partnerin Flavia Zaka bestätigt.

Die Trauung werde im kleinsten Kreis stattfinden und eine große Feier mit Freunden und Familie dann später im Jahr.