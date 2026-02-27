Christian Lindner spricht offen über Vaterrolle: "Nicht alles problemlos"

Berlin - Christian Lindner (47) und seine Frau Franca Lehfeldt (36) sind am 6. April 2025 erstmals Eltern einer Tochter geworden. Gut ein Jahr später hat der frühere Finanzminister einen seltenen Einblick in seine neue Rolle als Vater gegeben.

Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt (36) und Ex-FDP-Chef Christian Lindner (47) sind bald seit einem Jahr Eltern einer Tochter. © Christoph Soeder/dpa

Am Rande des "Best Brands Award" in München sprach Lindner mit der Zeitschrift "Bunte" über das Familienleben zu dritt und die Balance zwischen Familie und Beruf.

"Wir versuchen beide, uns in gleichem Umfang um unsere Tochter zu kümmern", betonte der Ex-FDP-Chef. Allerdings, so erklärte er weiter, seien beide Elternteile Vollzeit berufstätig - "deshalb wäre es falsch zu behaupten, dass das immer problemlos, immer konfliktfrei ist."

Für seine Frau Franca und ihn habe jedoch eines von Anfang an festgestanden: "Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Familie und Beruf haben wollen, beide."

Franca Lehfeldt verzichtete bewusst auf einen längeren Mutterschutz und kehrte direkt in ihren Beruf zurück. Im vergangenen Jahr äußerte die Unternehmerin gegenüber "Bunte": "Es geht darum, dass man sich in der Partnerschaft aufeinander verlassen kann und dass beide das Selbstverständnis haben, dass neben der Familie auch die Karriere eine Rolle spielt. Sich gegenseitig zu unterstützen, ohne, dass man es groß zum Thema macht."