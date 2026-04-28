Hilbert stampft seine teure Teenie-Sause ein

Dresden - OB Dirk Hilbert (54, FDP) kann im Rathaus nicht mehr Teenagern feiern. Er sagte sein 2018 ins Leben gerufenes Partyformat nun ab.

Roter Teppich für besondere Gäste: Viele junge Erwachsene begrüßte OB Dirk Hilbert (54, FDP) persönlich. © imago images/Sylvio Dittrich

Einmal im Jahr hatte der OB alle gerade volljährig gewordenen Dresdner zur "Nachtschicht"-Feier ins Rathaus eingeladen.

Das sollte einen "coolen" Erstkontakt zu Verwaltung und Stadtspitze - fernab von bürokratischen Anliegen - ermöglichen. "Dem Oberbürgermeister ist der Dialog mit der jungen Generation ein Herzensanliegen", sagt Stadtsprecher Daniel Heine (40).

Das Format sei ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber jungen Bürgern gewesen, es habe zahlreiche positive Rückmeldungen gegeben.

Allerdings gab es seitens verschiedener Fraktionen auch Kritik an den Vergabe-Bedingungen und vor allem den Kosten von bis zu 190.000 Euro für die rauschende Nacht mit mehreren Tanzflächen und gebuchten Künstlern.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Hilbert die Feier wegen Geldmangels abgesagt, wollte sich für die diesjährige Ausgabe um Sponsoren bemühen.