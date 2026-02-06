Rassistische Hetze von US-Präsident: Trump stellt Obamas als Affen dar

Washington, D.C. (USA) - Heftige Beleidigungen gegenüber der politischen Gegner und diskriminierende Sprüche sind für ihn nichts Neues: Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump (79) mit einem rassistischen Post für massive Empörung gesorgt.

US-Präsident Donald Trump (79) veröffentlichte einen rassistischen Beitrag auf Truth Social. (Archivfoto) © Alex Brandon/AP/dpa

In einem Beitrag auf der eigenen Plattform Truth Social "witzelt" einer der mächtigsten Männer der Welt über Michelle (62) und Barack (64) Obama und stellt den schwarzen Ex-Präsidenten sowie seine Frau als Affen dar.

Im 62 Sekunden langen Video geht es um eine Verschwörungserzählung zur angeblich manipulierten US-Wahl 2020.

Nach knapp einer Minute wird ein anscheinend per KI hergestellter Clip in das Video geschnitten, der die lachenden Gesichter der Obamas auf Affenkörpern zeigt. Dazu die Melodie von "The Lion Sleeps Tonight".

"Tiefer geht es nicht", schrieb etwa die republikanische Vereinigung "Republicans against Trump" zu Trumps Totalausfall in den sozialen Medien.