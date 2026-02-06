Rassistische Hetze von US-Präsident: Trump stellt Obamas als Affen dar
Washington, D.C. (USA) - Heftige Beleidigungen gegenüber der politischen Gegner und diskriminierende Sprüche sind für ihn nichts Neues: Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump (79) mit einem rassistischen Post für massive Empörung gesorgt.
In einem Beitrag auf der eigenen Plattform Truth Social "witzelt" einer der mächtigsten Männer der Welt über Michelle (62) und Barack (64) Obama und stellt den schwarzen Ex-Präsidenten sowie seine Frau als Affen dar.
Im 62 Sekunden langen Video geht es um eine Verschwörungserzählung zur angeblich manipulierten US-Wahl 2020.
Nach knapp einer Minute wird ein anscheinend per KI hergestellter Clip in das Video geschnitten, der die lachenden Gesichter der Obamas auf Affenkörpern zeigt. Dazu die Melodie von "The Lion Sleeps Tonight".
"Tiefer geht es nicht", schrieb etwa die republikanische Vereinigung "Republicans against Trump" zu Trumps Totalausfall in den sozialen Medien.
Gouverneur Gavin Newsom ruft Republikaner auf, Trumps Beitrag zu verurteilen
Auch der kalifornische Demokraten-Gouverneur Gavin Newsom (58) schloss sich der Kritik an und rief in den sozialen Medien dazu auf, Stellung zu beziehen: "Widerliches Verhalten des Präsidenten. Jeder einzelne Republikaner muss das verurteilen. Sofort", hieß es.
Das Verschwörungs-Video mit Hetz-Clip war derweil weiter auf dem Kanal des US-Präsidenten zu finden.
Titelfoto: Fotomontage: Alex Brandon/AP/dpa// IMAGO / Newscom World