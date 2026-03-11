Hendrik Wüst im siebten Himmel: CDU-Politiker ist wieder Papa geworden

Rhede - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) ist zum zweiten Mal Papa geworden!

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) ist jüngst zum zweiten Mal Papa geworden. © Henning Kaiser/dpa

Mit einem zuckersüßen Statement hat sich der Politiker am Mittwochvormittag auf Instagram zu Wort gemeldet, um die frohe Kunde zu verraten.

"Am Feuer sitzen. Nah beieinander. Vielleicht ist Familie genau das: ein kleines Lagerfeuer, um das man zusammenkommt. Es spendet Wärme, Licht, Geborgenheit – und einen Platz für alle. Jetzt sitzt die kleine Schwester mit am Feuer", schreibt der 50-Jährige.

Tatsächlich hat Tochter Philippa (4) eine kleine Schwester namens Clementine bekommen.

"Alle sind wohlauf, überglücklich und genießen die erste Zeit des Kennenlernens", heißt es aus Kreisen der Familie.