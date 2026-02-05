Spekulationen nach kryptischem Beitrag: Kündigt Kamala Harris hier ihr Comeback an?

Washington D.C. - Hat die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (61) mit diesem kryptischen Beitrag ihre erneute Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl angekündigt?

Will Kamala Harris (61) es ein weiteres Mal versuchen? (Archivbild) © Ethan Swope/AP/dpa

Seit der deutlichen Wahlniederlage gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (79) im November 2024 hatte Harris' Wahlkampf-Account "Kamala HQ" keine Beiträge mehr auf der Plattform X gepostet.

In dem bis jetzt letzten Beitrag vom 6. November 2024 hatte sich das Wahlkampf-Team noch bei allen Unterstützern bedankt. Nun, am späten Mittwochabend (Ortszeit), das Comeback.

In einem kurzen Videoclip ist zu sehen, wie sich nach über einem Jahr Pause wieder jemand in den Account "KamalaHQ" einloggt. Dabei wird zunächst mehrmals das Passwort falsch eingegeben, ehe die Anmeldung mit dem Passwort "headquarters" erfolgreich ist.

Anschließend wird der Bildschirm schwarz und es wird mit dem Wort "Tomorrow" (Morgen) auf eine mögliche Ankündigung verwiesen, die am Donnerstag bekanntgegeben werden soll. Dann endet das Video.

Aus diesem Grund halten viele es für wahrscheinlich, dass Harris erneut in den Wahlkampf ziehen will, diesmal für die nächste US-Wahl im November 2028.