Spekulationen nach kryptischem Beitrag: Kündigt Kamala Harris hier ihr Comeback an?
Washington D.C. - Hat die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (61) mit diesem kryptischen Beitrag ihre erneute Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl angekündigt?
Seit der deutlichen Wahlniederlage gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (79) im November 2024 hatte Harris' Wahlkampf-Account "Kamala HQ" keine Beiträge mehr auf der Plattform X gepostet.
In dem bis jetzt letzten Beitrag vom 6. November 2024 hatte sich das Wahlkampf-Team noch bei allen Unterstützern bedankt. Nun, am späten Mittwochabend (Ortszeit), das Comeback.
In einem kurzen Videoclip ist zu sehen, wie sich nach über einem Jahr Pause wieder jemand in den Account "KamalaHQ" einloggt. Dabei wird zunächst mehrmals das Passwort falsch eingegeben, ehe die Anmeldung mit dem Passwort "headquarters" erfolgreich ist.
Anschließend wird der Bildschirm schwarz und es wird mit dem Wort "Tomorrow" (Morgen) auf eine mögliche Ankündigung verwiesen, die am Donnerstag bekanntgegeben werden soll. Dann endet das Video.
Aus diesem Grund halten viele es für wahrscheinlich, dass Harris erneut in den Wahlkampf ziehen will, diesmal für die nächste US-Wahl im November 2028.
Trump-Account spottet nach "KamalaHQ"-Beitrag: "Wollt ihr noch mehr Schmerz?"
Inzwischen reagierte auch der Wahlkampf-Account von Trump auf die kryptische Ankündigung von Harris.
In Anlehnung an die Wahlniederlage von Harris schrieb der "Trump War Room" spöttisch: "Ok, ihr wollt noch mehr Schmerz?"
Auf der Spekulations-Plattform "Polymarket", wo Nutzer mit Kryptowährungen auf die Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Ereignisse in der Realität wetten können, schoss der Wert für einen weiteren Versuch von Harris derweil in die Höhe.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Harris noch vor dem 30. Juni ihre Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl bekanntgibt, stieg seit dem neuesten Beitrag des "KamalaHQ" von knapp vier Prozent auf 33 Prozent (Stand 6.30 Uhr).
Dass die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten auf "Polymarket" aber nur eine geringe Aussagekraft haben, wird dadurch verdeutlicht, dass eine Rückkehr von Jesus Christus vor der Veröffentlichung des Videospiels "GTA 6" derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 48 Prozent gehandelt wird.
Titelfoto: Ethan Swope/AP/dpa