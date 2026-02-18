Neuer Job für Ex-Gesundheitsminister? Karl Lauterbach wird wohl für Top-Posten gehandelt

Köln/Düren - Als Bundesgesundheitsminister hat Karl Lauterbach (62, SPD ) bereits Erfahrungen im Umgang mit Pandemien wie etwa Corona gemacht. Auch deswegen steht der 62-Jährige, der gebürtig aus Düren bei Köln kommt, nun offenbar vor einem neuen Engagement.

Darf sich Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (62, SPD) schon bald über einen neuen Job freuen? (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Wie die BILD erfahren haben will, ist Lauterbach ein Kandidat für die Nachfolge des im Mai 2027 scheidenden Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Ghebreyesus (60). Dieser tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr für den Posten an.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, würden rund 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in circa 150 Regionalbüros unter dem SPD-Politiker arbeiten. Der WHO-Hauptsitz befindet sich in Genf (Schweiz).

Dass der neue WHO-Chef aus Deutschland kommt, wäre dabei nicht überraschend - zumindest, wenn es nach dem CDU-Gesundheitspolitiker Sascha van Beek (42) geht: "Deutschland hat immer eine starke Rolle in der globalen Gesundheit gespielt und ist derzeit der größte Geldgeber der WHO", meint der 42-Jährige gegenüber der "NZZ". Zumal Deutschland als wichtiger Pharmastandort so die Chance hätte, "die moderne Medizin umzukrempeln".

Lauterbachs Parteikollege Serdar Yüksel (52) sieht das mit Blick auf die Vereinigten Staaten und deren Präsident Donald Trump (79) ähnlich: "Angesichts des Austritts der USA aus der WHO ist es sinnvoll und notwendig, dass Deutschland sein Engagement nun ausweitet."