Blick hinter die Kulissen: MP Kretschmer im Schlafsack-Werk

Görlitz - Sachsen-MP Michael Kretschmer (50, CDU) und der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) tauschten am Mittwoch den quietschenden Bürostuhl gegen Daunen und Federn aus.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, l.) und der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58, M.) besuchten am Mittwoch eine "Nordisk"-Manufaktur. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Bei einem Besuch in der Görlitzer "Nordisk"-Manufaktur (Rauschwalder Straße 42) warfen die CDU-Politiker einen Blick hinter die Kulissen der Schlafsack-Fertigung.

"An diesem Standort beschäftigen wir derzeit zehn Mitarbeiter", erklärte Geschäftsführerin Cornelia Buhse.