Blick hinter die Kulissen: MP Kretschmer im Schlafsack-Werk
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Görlitz - Sachsen-MP Michael Kretschmer (50, CDU) und der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) tauschten am Mittwoch den quietschenden Bürostuhl gegen Daunen und Federn aus.
Bei einem Besuch in der Görlitzer "Nordisk"-Manufaktur (Rauschwalder Straße 42) warfen die CDU-Politiker einen Blick hinter die Kulissen der Schlafsack-Fertigung.
"An diesem Standort beschäftigen wir derzeit zehn Mitarbeiter", erklärte Geschäftsführerin Cornelia Buhse.
Während des Rundgangs konnten Kretschmer und Ursu die Herstellung hautnah miterleben - oder, wie Buhse witzelte, "einmal selbst Hand anlegen".
Titelfoto: Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c