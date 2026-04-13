"Das ist doch lächerlich!": MP Kretschmer tobt lautstark im TV

Neustadt an der Weinstraße - Unter dem Titel "Freiheit, Einheit, Populismus – Föderalismus im Stresstest" hatte der SWR zum "Demokratieforum" ins historische Hambacher Schloss ( Rheinland-Pfalz ) geladen. Als prominenter Gast war dabei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) anwesend, der heftig mit dem Moderator der Sendung aneinandergeriet.

Im SWR zeigte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) wegen einer Äußerung des Moderators sehr verärgert. (Archivfoto) © picture alliance/dpa

Auslöser war die derzeitige Abschiebepolitik, zu der Michel Friedman (70) den Einwand vorbrachte, dass in Krankenhäusern der Notstand ausbrechen würde, wenn es keine nicht-deutschen Fachkräfte – wie etwa Syrer – geben würde.

Dieses Argument wollte Kretschmer so nicht stehen lassen: "Wie viel Prozent der Syrer sind in unseren Krankenhäusern Ärzte?", forderte der Christdemokrat eine konkrete Zahl vom Gastgeber, der daraufhin erwiderte: "Wir haben 7000 Ärzte."

Kretschmer platzte der Kragen: "Entschuldigung, bitte! Das ist doch lächerlich!", tobte der MP lautstark. "Sie können doch jetzt nicht das Thema 'Syrer' zum Thema 'Ärzte' bringen. Also beim besten Willen!"

Friedman betonte: "Die meisten [Menschen], die hier sind, sind auch von der Union zu respektieren, weil sie legal hier sind." Sofort ergriff Kretschmer wieder das Wort: "Ich respektiere jeden Menschen und ich lass' mir das von Ihnen auch nicht reinreden."

Das Land habe "ein Problem von mehreren 100.000 Menschen", was die Bevölkerung auch sehe, sagte Kretschmer. "Und Sie kommen mit 7000 Menschen an, die in Krankenhäusern arbeiten. So geht es doch nicht!", kritisierte er den Moderator.