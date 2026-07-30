Zoff mit Merz? Sachsens MP Kretschmer teilt weiter gegen Kanzler aus

Dresden/Berlin - Kretschmer auf Konfrontationskurs? Der sächsische Ministerpräsident hat die Entlassung von Christiane Schenderlein (45, CDU), der einzigen Ostdeutschen im Kabinett des Bundeskanzlers, deutlich kritisiert . Nicht seine erste Breitseite gegen die Regierung Merz.

Oje, Berlin! Die Politik der Bundesregierung gerät zunehmend ins Visier von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) . © picture alliance/dpa

Schenderlein, die 2023 Kretschmers Wunschkandidatin für den stellvertretenden Landesvorsitz war, verliert ihren Posten als Staatsministerin für Ehrenamt und Sport im Zuge der Kabinettsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) nach nur 14 Monaten.

Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) kaum zu fassen: "Christiane Schenderlein war eine unglaublich erfolgreiche Sportministerin", sagte Kretschmer dem MDR und erinnerte an das von ihr aufgesetzte Sportfördergesetz und die Gründung der Sportagentur, die sie nach Mitteldeutschland holte. "Insofern habe ich diesen Wechsel überhaupt nicht verstanden."

Hatte Kretschmer zu Jahresbeginn noch unisono mit Merz mehr Engagement der arbeitenden Bevölkerung gefordert, dominierte in den vergangenen Wochen immer häufiger der Dissens: Mit seinen Äußerungen über "Brandmauern" im Handelsblatt stellte Kretschmer Merz geradezu bloß.